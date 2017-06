Drama bei Seilbergung: Polizist und Alpinistin tot

Ein schweres Alpinunglück hat sich am Sonntag am frühen Abend im Gebiet des Hochschwab in der Obersteiermark ereignet. Beim Versuch, zwei Personen aus einer alpinen Notlage mittels Seil zu bergen, stürzten ein Alpinpolizist und die zwei Bergwanderer in eine Schlucht. Laut Polizei hatte sich das Seil vom Hubschrauber gelöst. Laut Informationen der "Krone" wurden dabei der Polizist und eine Alpinistin getötet. Der zweite Wanderer wurde schwer verletzt.