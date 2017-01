Dragovic erlitt "nur" Sehnenverletzung

Dragovic war am Sonntag im Meisterschaftsspiel seines Clubs Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin (3:1) in der 8. Minute verletzt ausgetauscht worden. Der Verdacht auf einen Muskelfasserriss bewahrheitete sich aber nicht. "Wie lange die Pause dauert, werden die kommenden Tage zeigen, ich hoffe auf eine rasche Genesung", so Dragovic. Nach Vereinsangaben ist ein Einsatz am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach unwahrscheinlich.

Junuzovic am Samstag wieder fit

Sein Nationalteam- Kollege Zlatko Junuzovic, der wegen eines leichten Faserrisses in der Wade am Samstag gegen Borussia Dortmund (1:2) pausiert hatte, wird dagegen für Samstag wahrscheinlich wieder fit sein. Laut Fachmagazin "kicker" hat der Mittelfeldspieler schon am Sonntag das komplette Programm mit den Reservisten mitgemacht. Am Dienstag soll er voll ins Mannschaftstraining einsteigen und daher den Bremern am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Tabellenführer Bayern München zur Verfügung stehen.