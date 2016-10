Doskozil: Vorerst Absage an Serbien und Bulgarien

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat Anfragen Serbiens und Bulgariens um Unterstützung beim Grenzschutz in der Flüchtlingskrise vorerst eine Absage erteilt. Dies sei bei der derzeitigen rechtlichen Lage nicht möglich, so Doskozil am Montag gegenüber der APA am Rande eines Besuchs in Belgrad. Ähnliche Einsätze des Bundesheer wie in Ungarn seien vorerst nicht geplant.