Doskozil und Kern: Visite im Bunker der Regierung

Im Zeitalter des internationalen Terrors, wo jede Drohne, jedes Luftfahrzeug Tod und Verderben bringen kann, ist die völlig autarke "Einsatzzenztrale Basisraum" die Lebensversicherung Österreichs.

Doskozil und Kern im geheimen Regierungsbunker Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Daten der Luftraumüberwachung laufen in Bunker zusammen

Im ausgehöhlten Berg laufen alle Daten aus der Radarüberwachung des Luftraums, aber auch sämtliche Daten der Regierung zusammen. Von hier aus erhalten die Eurofighter ihre Befehle zur Abfangjagd, der Verteidigungsminister bekommt in wenigen Minuten die Fakten, um über den Einsatz von scharfen Waffen zu entscheiden.

"Einmal im vergangen Jahr musste ich kurz überlegen, ob wir ein Flugzeug mit einem Bombenalarm an Bord abschießen oder nicht. Doch dann verließ die Maschine unseren Luftraum" so Minister Hans Peter Doskozil am Montag bei einem Lokalaugenschein mit Kanzler Christian Kern im Regierungsbunker zur "Krone".

Doskozil und Kern unterwegs im Black-Hawk-Hubschrauber Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Kern: "Müssen auf die neuen Zeiten reagieren"

Um noch früher Luftfahrzeuge abfangen zu können, wurde im Zuge der "Operation Daedalus" erstmals erlaubt, dass österreichische und Schweizer Kampfjets auch das jeweilige Nachbarland überfliegen dürfen. Ziel ist es, solche Staatsverträge mit allen Nachbarn auszuhandeln. "Wir müssen auf die neuen Zeiten reagieren und Europas Grenzen auch von Österreich aus schützen", so Kanzler Kern.

Florian Hitz, Kronen Zeitung