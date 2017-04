Dortmund- Terrorist ist noch auf freiem Fuß

Abdul Beset A. soll im Irak eine Einheit der Terrororganisation angeführt haben und Anfang 2016 über die Türkei nach Deutschland eingereist sein. In der Türkei soll der Mann weiterhin Kontakte zu IS- Mitgliedern haben. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs wird noch am Vormittag über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden.

Zweiter Verdächtiger aus der Islamistenszene

Die deutsche Polizei hat derzeit auch einen zweiten Verdächtigen aus der Islamistenszene im Visier, gegen den allerdings noch kein Haftbefehl vorliegt. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Ein Bekennerschreiben nimmt nämlich Bezug auf den Kampf Deutschlands und "anderer Kreuzfahrer"- Nationen gegen das "Kalifat" des Islamischen Staates. Auch von einer Todesliste mit Namen zahlreicher prominenter Personen - darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel - ist die Rede.

Am Dienstagabend waren drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr. Dabei wurden der Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Das daraufhin abgesagte Champions- League- Viertelfinalspiel gegen den AS Monaco wurde am Mittwoch nachgetragen. Monaco gewann das Match mit 3:2.

