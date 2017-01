Dortmund schwächelt! Nur 1:1 in Mainz

Borussia Dortmund hat in der deutschen Fußball- Bundesliga den Sprung auf Platz drei verpasst. Der Vizemeister kam am Sonntagabend zum Abschluss der 18. Runde trotz der Rückkehr von Stürmerstar Pierre- Emerick Aubameyang vom Afrika- Cup nicht über ein 1:1 (1:0) in Mainz hinaus. Marco Reus brachte den BVB zwar bereits nach 124 Sekunden in Führung, Danny Latza gelang per Kopf aber der Ausgleich (83.). Freiburg besiegte Hertha 2:1 (Video oben!).