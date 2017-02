Dortmund- Schock: Aubameyang spricht von Abschied!

Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre- Emerick Aubameyang hat erneut Spekulationen über einen möglichen Abgang von Borussia Dortmund angeheizt. "Ich denke intensiv über einen Wechsel im kommenden Sommer nach", sagte der Gabuner dem französischen Radiosender RMC. Dortmund sei ein großer Klub. "Aber ich stelle mir die Frage: Wenn ich die nächste Stufe erreichen will, muss ich dann gehen?" Der 27- Jährige sagte, dass die englische Premier League nicht die Liga sei, die ihn am meisten anziehen würde. Er "liebe" die spanische Liga, gab Afrikas Fußballer des Jahres 2015 an.