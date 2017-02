Dortmund- Coach verspottet RB- Leipzig- Trainer

R ed-

BullsBoss Ralf Rangnick erlebte den Hit im Fansektor der mitgereistenFans mit und wird am Ende genauso sauer gewesen sein, wie RB Leipzigs Cheftrainer Ralph Hasenhüttl. Denn der vermeintliche Ausgleich in der Nachspielzeit wurde von Schiri Stieler wegen Abseits aberkannt.

Das brachte Dortmund- Coach Thomas Tuchel sogar dazu, in Richtung RB- Bank spöttische Gesten zu machen: "Das ging an irgendeinen RB- Betreuer, der in meine Richtung gejubelt hat. Das hätte ich mir sparen können", gestand Tuchel später. Ob er Hasenhüttl persönlich gemeint hatte? Der Österreicher ließ sich auf keinen Verbal- Clinch ein: "Er (Tuchel) wollte wohl nur wissen, was ich dem Schiedsrichter zu sagen hatte..."

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 19 14 4 1 31 46 2. Leipzig 19 13 3 3 19 42 3. Dortmund 19 9 7 3 18 34 4. Hoffenheim 19 8 10 1 16 34 5. Hertha BSC 19 10 3 6 6 33 6. Köln 19 8 8 3 12 32 7. E. Frankfurt 18 9 5 4 8 32 8. Freiburg 19 8 2 9 -9 26 9. Leverkusen 19 7 3 9 -1 24 10. Gladbach 19 6 5 8 -6 23 11. Schalke 04 19 6 4 9 1 22 12. Mainz 19 6 4 9 -8 22 13. Augsburg 18 5 6 7 -5 21 14. Wolfsburg 19 5 4 10 -10 19 15. Bremen 18 4 4 10 -16 16 16. Hamburg 19 4 4 11 -19 16 17. Ingolstadt 19 4 3 12 -13 15 18. Darmstadt 18 2 3 13 -24 9