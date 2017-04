Dortmund- Anschlag: Islamist festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat zudem weitere Details zu den verwendeten Sprengsätzen verraten: Diese seien mit Metallstiften bestückt gewesen, von denen sich einer in die Kopfstütze eines Bussitzes gebohrt habe. Die Bomben hatten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern. Die Frage nach dem Zündmechanismus und der Art des verwendeten Sprengstoffes sei noch Gegenstand der kriminaltechnischen Untersuchungen, hieß es.

Bekennerschreiben stellt Ermittler vor Rätsel

Zuvor hatte der nordrhein- westfälische Innenminister Ralf Jäger gesagt, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Ein nahe des Tatortes gefundenes Bekennerschreiben sei sehr merkwürdig. Es könne "sowohl echt sein als auch der Versuch, eine falsche Spur zu legen". In dem Schreiben wird auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado- Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen. Das Schriftstück beginnt mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen" und erwähnt besonders den Lkw- Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember mit insgesamt zwölf Todesopfern und zahlreichen Verletzten.

Foto: APA/dpa/Ina Fassbender

Weiters behauptet der Verfasser, dass deutsche Kampfjets daran beteiligt seien, "Muslime in dem Kalifat des Islamischen Staates zu ermorden", berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Bis die deutschen Tornados abgezogen und die US- Luftwaffenbasis Ramstein geschlossen seien, stünden daher ab sofort Sportler und andere Prominente "in Deutschland und anderen Kreuzfahrer- Nationen" auf einer "Todesliste des Islamischen Staates", heißt es in dem Schreiben weiter.

Deutschland fliegt seit Dezember 2015 Aufklärungseinsätze in Syrien. Zudem wurden kurdische Milizen unter Mithilfe von Bundeswehrsoldaten für den Kampf gegen den IS ausgebildet.

Linkes Protestschreiben wohl "Nazifake"

Die Ermittler prüften am Mittwoch zudem die Authentizität eines zweiten Bekennerschreibens, das möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommt. Die Betreiber des linksgerichteten Online- Portals Indymedia bezweifelten allerdings dessen Authenzität. "Wir halten das Schreiben für einen Nazifake", teilten sie mit. "Weder Inhalt noch Sprache deuten auf einen linken Hintergrund hin, deshalb haben wir es bereits sehr kurz nach der Veröffentlichung gelöscht", hieß es von Seiten der Betreiber.

Bei dem Sprengstoffanschlag am Dienstagabend auf den Teambus von Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger Marc Bartra schwer verletzt.

Dortmund-Innenverteidiger Marc Bartra Foto: Associated Press

Er wurde noch in der Nacht operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma, als die Sprengsätze, die in einer Hecke deponiert waren, explodieren.