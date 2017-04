Dortmund: Angriff auf Teambus "Rache für Syrien"

Das Schriftstück beginnt mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen" und erwähnt besonders den Lkw- Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit insgesamt zwölf Todesopfern und zahlreichen Verletzten. Weiters behauptet der Verfasser, dass deutsche Kampfjets daran beteiligt seien, "Muslime in dem Kalifat des Islamischen Staates zu ermorden", berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Bis die deutschen Tornados abgezogen und die US- amerikanische Luftwaffenbasis Ramstein geschlossen seien, stünden daher ab sofort Sportler und andere Prominente "in Deutschland und anderen Kreuzfahrer- Nationen" auf einer "Todesliste des Islamischen Staates", heißt es in dem Schreiben weiter. Deutschland fliegt seit Dezember 2015 Aufklärungseinsätze in Syrien. Zudem wurden kurdische Milizen unter Mithilfe von Bundeswehrsoldaten für den Kampf gegen den IS ausgebildet.

"Keine gesicherte Einschätzung"

Das Schriftstück trägt keine Unterschrift. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Ermittlungen aufgenommen. Islam- Wissenschaftler und Forensiker würden das Bekennerschreiben derzeit analysieren. Von einem Terrorakt will man aber noch nicht sprechen: "Es ist derzeit noch zu früh, um eine gesicherte Einschätzung abzugeben", heißt es in einer Mitteilung.

Bei dem Sprengstoffanschlag am Dienstagabend auf den Teambus von Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger Marc Bartra schwer verletzt. Er wurde noch in der Nach operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma, als die Sprengsätze, die in einer Hecke deponiert waren, explodieren.

Die Sprengsätze waren in einer Hecke vor dem Stadion deponiert. Foto: AP

Die Scheibe des Teambusses wurde zerstört. Foto: AP

