Doppler/Horst: Krimisieg vor 10.000 Fans!

Die Österreicher Clemens Doppler und Alexander Horst stehen im Achtelfinale der Wiener Beachvolleyball- WM! Das rot- weiß- rote Duo gewann am frühen Donnerstagabend auf der Donauinsel sein Sechzehntelfinale gegen die US- Amerikaner Theodore Brunner/Casey Patterson 2:1 (- 18,19,10), die Tribünen am Center Court waren mit rund 10.000 Zuschauern voll besetzt. Den Matchball und anschließenden Jubel sehen Sie im Video oben!