Doppler/Horst bei WM- Auslosung ein Gruppenkopf

Clemens Doppler/Alexander Horst und Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer als Österreichs Nr.- 1-Duos würden demnach in den 48er- Feldern nur auf den Positionen 21 bzw. 31 gereiht sein, durch den Veranstalter- Status rücken sie aber auf Position zwölf auf. Damit bleibt den beiden in der Gruppenphase ein absolutes Top- Kaliber erspart. Beide ÖVV- Paare erhalten ein Team auf den Positionen 13 bis 18 zugelost.

Bei den Herren werden Christoph Dressler/Thomas Kunert und Robin Seidl/Tobias Winter aus Topf drei zugelost. Das kurz vor dem Turnier in einem Wildcard- Play- off zu ermittelnde vierte österreichische Paar kommt aus Topf vier. Zwei ÖVV- Teams in einer Gruppe sind laut Reglement nicht möglich. Bei den Damen werden Lena Plesiutschnig/Cornelia Rimser und Katharina Holzer/Teresa Strauss aus Topf vier gezogen.

40 Länder stellen bei diesen 11. Weltmeisterschaften vom 28. Juli bis 6. August Teams, sieben davon zum ersten Mal. Im Turnier steigen die Top zwei jeder Gruppe in das Sechzehntelfinale auf. Dazu kommen zunächst die vier besten Dritten, ermittelt in der Reihenfolge nach Punkten, Satz- und Punkte- Quotient. Die restlichen vier Dritten ermitteln in vier Matches die übrigen vier Aufsteiger.