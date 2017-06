Doppelstaatsbürger: Wien überprüft 44.000 Fälle

In der Causa um die Namensliste möglicher türkischer Doppelstaatsbürger setzt nun auch die Bundeshauptstadt Maßnahmen: Wie nun bekannt wurde, nimmt die Stadt Wien 44.000 Menschen unter die Lupe, die im Verdacht stehen, eine türkisch- österreichische Doppelstaatsbürgerschaft zu haben. Die Namen sind auf einer türkischen Wählerevidenzliste aufgetaucht und haben allesamt einen Hauptwohnsitz in Wien. Auch in Vorarlberg und Kärnten werden Hunderte Fälle überprüft.