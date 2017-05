Doppelstaatsbürger: Liste nun im Innenministerium

In der Causa rund um die Namensliste möglicher türkischer Doppelstaatsbürger hat die FPÖ den nächsten Schritt gesetzt: Die Partei übermittelte die Liste mit rund 100.000 Verdächtigen auf einem Datenstick an das Innenministerium. Nun sind die Länder am Zug. Oberösterreich und die Steiermark haben bereits mit ersten Überprüfungen begonnen.