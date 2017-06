Doppelmörderin "Esti" malt jetzt in Haft Bilder

Seit Anfang 2017 ist die verurteilte Doppelmörderin Estbaliz C. in der Justizanstalt Asten in Oberösterreich untergebracht , einer Sondereinrichtung für geistig abnorme Rechtsbrecher. Unter den 165 Insassen sind neun Frauen. Die "Krone" machte einen Lokalaugenschein in dem Gefängnis, das wie ein Spital wirkt.