Doping! Russischer Boxer ist Rio- Medaille los

Der russische Boxer Mischa Alojan muss seine Silbermedaille von den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wegen eines Dopingvergehens zurückgeben. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies am Freitag in Lausanne den Einspruch des Sportlers gegen die Strafe ab. Die Disqualifikation Alojans sei "eine notwendige Konsequenz" seines positiven Dopingtests, betonten die CAS- Richter.