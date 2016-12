Donald Trump stellt seinen Außenminister vor

Die Bekanntgabe ist laut Trump für Dienstagmittag geplant.

Tillerson hat seine gesamte berufliche Karriere bei ExxonMobil verbracht und verfügt über keinerlei diplomatische Erfahrungen auf dem politischen Parkett.

Der Konzern bohrt und forscht in mehr als 70 Ländern auf allen Kontinenten. So schloss Exxon 2011 einen Vertrag mit dem staatlich kontrollierten russischen Unternehmen Rosneft zu gemeinsamen Probeölbohrungen und Erschließungen in der Arktis und in Sibirien. Zwei Jahre später ehrte der Kreml Tillerson mit dem "Orden der Freundschaft", einer Auszeichnung für Ausländer. Tillerson ist auch ein Gegner der westlichen Sanktionen gegen Russland.