Dominic Thiems erste Hürde in Miami ist Coric

Österreichs Tennis- Ass Dominic Thiem bekommt es in der zweiten Runde des ATP- Masters- 1000- Turniers in Miami mit dem Kroaten Borna Coric zu tun. Die 20- jährige Nummer 62 der Welt feierte am Donnerstag einen 7:6(6)- 4:6- 6:3- Auftaktsieg über den Spanier Marcel Granollers und sorgte damit für das erste Aufeinandertreffen mit Thiem.