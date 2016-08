Dominic Thiem vor US- Open weiterhin Zehnter

Für den Österreicher wäre ein gutes Abschneiden auch im Hinblick auf eine noch mögliche Qualifikation für die ATP World Tour Finals in London enorm wichtig. Thiem, der im Vorjahr in Runde drei ausschied, liegt im Race für das Masters aktuell auf dem fünften Platz.

In den Weltranglisten der Damen und Herren gab es diese Woche in den Top zehn keine Veränderungen. Bei den Damen liegt Angelique Kerber weiterhin nur noch 190 Punkte hinter Serena Williams. Die Österreicherin Barbara Haas hat bei den US- Open erstmals die Qualifikation für ein Grand- Slam- Turnier geschafft. Die 20- jährige Oberösterreicherin trifft in der ersten Runde auf die Weltranglisten- 34. Timea Babos aus Ungarn.

Tennis- Weltranglisten vom Montag (29. August):

HERREN:

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 14.840 Punkte

2. (2) Andy Murray (GBR) 9.305

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 4.980

4. (4) Roger Federer (SUI) 4.945

5. (5) Rafael Nadal (ESP) 4.850

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.805

7. (7) Kei Nishikori (JPN) 4.165

8. (8) Tomas Berdych (CZE) 3.570

9. (9) Marin Cilic (CRO) 3.515

10. (10) Dominic Thiem (AUT) 3.205

Weiter:

88. (91) Gerald Melzer (AUT) 669

218. (220) Dennis Novak (AUT) 250

278. (279) Bastian Trinker (AUT) 185

315. (337) Michael Linzer (AUT) 155

DAMEN:

1. (1) Serena Williams (USA) 7.050

2. (2) Angelique Kerber (GER) 6.860

3. (3) Garbine Muguruza (ESP) 5.830

4. (4) Agnieszka Radwanska (POL) 5.705

5. (5) Simona Halep (ROU) 5.151

6. (6) Venus Williams (USA) 4.005

7. (7) Victoria Asarenka (BLR) 3.551

8. (8) Roberta Vinci (ITA) 3.465

9. (9) Madison Keys (USA) 3.286

10. (10) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.190

Weiter:

104. (104) Tamira Paszek (AUT) 612

141. (140) Barbara Haas (AUT) 410

283. (321) Julia Grabher (AUT) 148