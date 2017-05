Dominic Thiem von Djokovic völlig vorgeführt!

Die Akkus bei Thiem sind leer gewesen - völlig leer! Er ist gegen den Serben Novak Djokovic, der nun im Finale auf den Deutschen Alex Zverev trifft, absolut chancenlos gewesen - vom ersten Game an.

Djokovic, der nur wenige Stunden vor diesem Halbfinale sein Viertelfinale gegen Juan Martin del Potro gewonnen hatte, traf von Beginn alles und Thiem nichts. Nur 59 Minuten dauerte die Partie auf dem Centercourt. Am Ende gab es sogar Pfiffe von einigen Fans.

Pfiffe gegen den Österreicher

Die hatte sich Thiem natürlich nicht verdient. Denn es ist scheinbar einfach zu viel zusammengekommen. Der riesige Triumph am Vortag gegen Rafal Nadal, die erstmalige leichte Favoritenstellung gegen Djokovic, die leeren Akkus nach dem Monster- Programm und ein schlechte Tagesverfassung. Es war Thiems vierte Niederlage heuer auf Sand bei 16 Siegen.

Nach dieser Lehrstunde muss er den Kopf jetzt wieder hochbekommen. Leicht zu verdauen wird dieser Abschuss aber sicherlich nicht sein. Hier der Liveticker zum Nachlesen:

Dominic Thiem - Novak Djokovic - 1:6, 0:6

21:11 Uhr: AUS, VORBEI! Game, Set, Match Djokovic! Das war ein K.o. in 59 Minuten.

0:15 bei Aufschlag Djokovic. 21:08 Uhr: 5:0 für Novak Djokovic! Klar spielt der Serbe wie von einem anderen Stern - aber Thiem auch richtig schlecht heute. Leider. Er würde dies als Erster ändern wollen.

0:15 bei Service Thiem. 21:05 Uhr: 4:0! Thiem lauft nicht einmal mehr zur Vorhand des Serben...

30:30. 21:00 Uhr: Es wirkt, als wäre es schon aus - 30:15. Thiem braucht jetzt einmal was Außergewöhnliches, um wieder Selbstvertrauen zu tanken.

Zwei Breaks zurück. Und Djokovic führt 15:0. 20:57 Uhr: BREAK! Das darf nicht wahr sein. Alles was gegen Nadal geklappt hat, geht diesmal schief. Thiem kann einem leid tun, er wirkt schon verzweifelt.

40:15. 20:53 Uhr: 40:0! Das muss doch Auftrieb geben!

30:0 für Thiem! Zwei schöne Punkte. 20:51 Uhr: GAME, Djoker! Einzig positiv: Es war jetzt einmal ein bisserl enger bei seinem Service. Aber ehrlich gesagt, sieht es ganz schlecht aus im Moment.

40:30 für Novak. 20:48 Uhr: 30:30 - das ist frustrierend für Thiem.

Was für ein Punkt für Novak Djokovic! Er spielt so stark 15:30. 20:46 Uhr: 0:30! Yes! Auf geht's, Dominic!

Rückhand Thiem, 0:15 bei Service Djokovic! 20:44 Uhr: BREAK! Djokovic brüllt seinen Jubel heraus! Wieder Break - er spielt gnadenlos gut. Da kann man nicht viel machen.

BREAKBALL für Djokovic. Das darf doch nicht wahr sein! 20:43 Uhr: Wieder voll attackiert - und getroffen - 30:30.

15:30. 20:42 Uhr: ENDLICH! Ein Hammer von Thiem über die Vorhand zum 15:15!

Wieder 0:15 bei Service Thiem. Es brennt der Hut! 20:38 Uhr: 25 Minuten hat der Zauber in Satz eins nur gedauert! Was kann man jetzt tun? Hoffen, dass Djokovic nicht weiter alles trifft - und, dass Thiem irgendwie das Momentum auf seine Seite bekommt.

25 Minuten hat der Zauber in Satz eins nur gedauert! Was kann man jetzt tun? Hoffen, dass Djokovic nicht weiter alles trifft und, dass Thiem irgendwie das Momentum auf seine Seite bekommt. 20:37 Uhr: SATZ DJOKOVIC! Thiem ist völlig weg vom Fenster, Djokovic dominiert jeden Punkt und der Österreicher macht viele leichte Fehler.

30:0 für Novak. 20:35 Uhr: GAME THIEM! Yes! Er hat angeschrieben. Das wird für diesen Satz wohl nicht mehr viel nutzen, aber ist ein Schritt, um ins Spiel zu kommen.

30:30. 20:34 Uhr: 30:15 für den Lichtenwörther.

Punkt Nummer sieben 15:15. Einfach mal anschreiben wäre jetzt wichtig für den Österreicher! 20:33 Uhr: Wieder 0:15 - Djokovic trifft aber auch alles - und hat erst einen (!) Fehler im ganzen Satz gemacht.

Ganze sechs Punkte hat Thiem erst gemacht das ist keine Lehrstunde bislang, das ist eine Vernichtung! 20:30 Uhr: Zweites Ass von Djokovic zum 40:15 - und danach ein Winner! 5:0. Das schmerzt.

Fehlstart, Fehlstart, Traumstart und jetzt wieder Fehlstart so Thiems Bilanz in seinen vier Spielen bei diesem Turnier in Rom 30:15 für Djokovic. 20:28 Uhr: 4:0! Wahnsinn! 16 Minuten sind erst gespielt und Thiem ist völlig chancenlos bislang.

4:0! Wahnsinn! 16 Minuten sind erst gespielt und Thiem ist völlig chancenlos bislang. 20:27 Uhr: Wieder Zentimeter neben die Linie der Schuss von Thiem - wieder Breakchancen - 15:40.

Jetzt eine Rückhand knapp ins Out Trainer Günter Bresnik wirkt auf der Tribüne auch nicht happy 15:30. 20:26 Uhr: Nächste Vorhand weit ins Aus - 15:15.

15:0 für Thiem. 20:24 Uhr: Auch Djokovic Eltern haben sich ins Publikum gemischt, sitzen aber nicht in seiner Box.

3:0 für Djokovic, der bestechend aufspielt Thiem findet noch nicht die richtige Mischung zwischen Attacke und Defensive. 20:23 Uhr: 40:30 für den Serben - ein fantastischer Punkt.

30:30 es geht ja! 20:21 Uhr: 30:15 Djokovic.

15:15 bei Service Djokovic, dessen Frau Jelena und sein Bruder in der Players Box die Daumen drücken. 20:18 Uhr: BREAK!!! Eine wilde Vorhand von Dominic segelt weit ins Out. Das tut weh - 0:2 zum Start. Mutter Mama drückt wieder im Stadion die Daumen - hier zu sehen vor dem Match mit Physio Alex Stober.

Foto: Moizi

20:17 Uhr: 15:40, guter Aufschlag von Thiem!

0:40 Autsch! 20:17 Uhr: Oje! Thiem schnalzt die Vorhand ins Aus - 0:30. Das Stadion von innen:

Foto: Moizi

20:15 Uhr: 1:0 für Djokovic, der schon voill im Spiel ist, wahnsinni9g fokussiert wirkt.

Foto: Moizi

20:14 Uhr: 30:15 für den "Djoker"!

STARTSCHUSS! Djokovic serviert! 0:15 Traumpunkt für Thiem Start! 20:06 Uhr: Die Spieler schlagen sich bereits auf dem Centercourt ein - Novak Djokovic steht da ja heute zum zweiten Mal, weil er auch sein Viertelfinale gegen del Potro erst heute bestritten hat.

20:00 Uhr: Der heutige Gegner von Thiem, der Serbe Djokovic, begeht in zwei Tagen seinen 30. Geburtstag - aber das wird für unseren Dominic wohl kaum ein Grund sein, heute nicht mit voller Kraft um den Final- Einzug zu kämpfen. Gratulieren kann er auch als Finalist oder Turnier- Sieger noch…

Der heutige Gegner von Thiem, der Serbe Djokovic, begeht in zwei Tagen seinen 30. Geburtstag aber das wird für unseren Dominic wohl kaum ein Grund sein, heute nicht mit voller Kraft um den Einzug zu kämpfen. Gratulieren kann er auch als Finalist oder Sieger noch… ​19:59 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Semifinal- Spiel von Dominic Thiem gegen Novak Djokovic, hier im Rahmen des Masters- 1000- Turniers von Rom!

Im Kampf um sein zweites ATP- Masters- 1000- Endspiel nach Madrid trifft der Weltranglisten- Siebente auf Djokovic, der sich in zwei Sätzen gegen den gefährlichen Argentinier Juan Martin Del Potro durchsetzen konnte. Die heuer bessere Sandbilanz weist klar Thiem auf. Während Österreichs Star den Rio- Titel gewann, in den Endspielen von Barcelona und Madrid erst Nadal unterlag sowie nun das zweite Masters- 1000- Halbfinale en suite wie auch seiner Karriere erreichte, hat der als Nummer zwei gesetzte Djokovic heuer auf Asche das Viertelfinale in Monte Carlo und das Halbfinale in Madrid stehen.

Foto: AFP, Sepa Media

Thiem könnte der erste Österreicher seit Thomas Muster (1990, 1995 und 1996) sein, der den Rom- Titel holt. Zudem hat er sich bereits in eine ausgezeichnete Ausgangslage für die French Open, sein absolutes Saison- Highlight, gebracht.