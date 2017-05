Dominic Thiem verliert episches Finale gegen Nadal

Was für ein Endspiel, was für eine Tennisschlacht! Österreichs Sport- Superstar Dominic Thiem lieferte Rafael Nadal ein sensationelles Finale beim ATP- 1000er von Madrid, verlor aber letztlich nach 2:17 Stunden 6:7 (8:10) und 4:6. Nadal, der 2017 auf Sand noch unbesiegt ist, gratulierte dem 23- jährigen Österreicher danach sofort. In der Jahreswertung ist Thiem jetzt die Nummer drei der Welt, in der Weltrangliste liegt er auf Rang sieben.