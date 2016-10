Dominic Thiem überholt Federer und ist Achter

Die Entscheidung über die zwei restlichen Plätze für das Masters fällt diese Woche beim ATP- Masters- 1000- Turnier in Paris- Bercy, dem letzten Saison- Event der Tour vor London. Da Thiem in der "bereinigten" Jahreswertung wegen des vorzeitigen Saisonendes von Rafael Nadal Siebenter ist, darf ihn in dieser Woche nur ein Spieler überholen.

Bei den Damen hat die Sensationssiegerin der WTA- Finals in Singapur, Dominika Cibulkova, drei weitere Plätze gutgemacht und liegt nun erstmals überhaupt als Fünfte in den Top Five. Beim "B- Masters", der Elite- Trophy in Zhuhai, wo die Spielerinnen von Platz 9 bis 20 startberechtigt sind, wird die offizielle WTA- Tour- Saison diese Woche beendet.

Tennis- Weltranglisten vom 31.10:

HERREN

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.900

2. (2) Andy Murray (GBR) 10.985

3. (3) Stanislas Wawrinka (SUI) 5.865

4. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.905

5. (4) Milos Raonic (CAN) 4.690

6. (6) Rafael Nadal (ESP) 4.080 *

7. (8) Gael Monfils (FRA) 3.635

8. (9) Dominic Thiem (AUT) 3.250

9. (7) Roger Federer (SUI) 3.220 *

10. (12) Marin Cilic (CRO) 3.100

Weiter:

13. (15) Jo- Wilfried Tsonga (FRA) 2.460

74. (74) Gerald Melzer (AUT) 728

252. (246) Dennis Novak (AUT) 206

311. (313) Michael Linzer (AUT) 155

329. (417) Jürgen Melzer (AUT) 143

DAMEN

1. (1) Angelique Kerber(GER) 9.080

2. (2) Serena Williams (USA) 7.050

3. (3) Agnieszka Radwanska (POL) 5.600

4. (4) Simona Halep (ROU) 5.228

5. (8) Dominika Cibulkova (SVK) 4.875

6. (5) Karolina Pliskova (CZE) 4.600

7. (6) Garbine Muguruza (ESP) 4.236

8. (7) Madison Keys (USA) 4.137

9. (9) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.115

10. (10) Johanna Konta (GBR) 3.455

Weiter:

120. (110) Tamira Paszek (AUT) 502

149. (144) Barbara Haas (AUT) 386

307. (306) Julia Grabher (AUT) 145