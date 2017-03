Dominic Thiem tritt heuer NICHT in Kitzbühel an

Die Organisatoren des für 29. Juli bis 5. August angesetzten Events gaben am Freitag per Aussendung bekannt, dass der 23- Jährige vier Wochen vor den US Open beim parallel stattfindenden ATP- 500- Turnier in Washington auf Hartplatz antreten wird. Beim ATP- 250- Event in Kitzbühel wird auf Sand gespielt.

In Acapulco ist Thiem indes in der Nacht auf Freitag ausgeschieden. Alle Infos dazu gibt's hier.