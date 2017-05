Dominic Thiem: "Je heißer, desto besser"

Ruhetag? Davon konnte am Montag keine Rede sein. Sonntag war Dominic Thiem bei den French Open souverän gegen Bernard Tomic in Runde zwei eingezogen, danach spulte er ein intensives Trainingsprogramm ab. Zu Mittag legte er eine Konditionseinheit mit Physio Alex Stober ein, dann trainierte er 90 Minuten in einem kleinen Klub außerhalb von Roland Garros mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber. Später folgte eine Behandlung auf dem Massagetisch.

Am Mittwoch steigt gegen den Italiener Simone Bolelli das nächste Match, am Dienstag wird das Programm zurückgeschraubt. "Ich hab den Montag für gute Einheiten genützt", erzählt Thiem, "um im Rhythmus zu bleiben. Ich darf bei diesem Grand Slam nichts versauen, muss alles richtig machen. Paris ist für mich der Höhepunkt."

"Hitze ist gut für mein Spiel"

Bei seinem Erstrunden- Sieg hatte es auf dem Platz im Lenglen- Stadion weit über 30 Grad Celsius, die Temperaturen machen Dominic nichts aus. "Je heißer, desto besser", erklärt er, "die Hitze ist gut für mein Spiel. Da kommt der Spin bei meinen Schlägen noch mehr zur Geltung"

Thiem ist zu 100 Prozent auf Paris konzentriert, änderte in den letzten Wochen auch sein Verhalten auf dem Platz. "Das Jammern und Raunzen hab ich total abgestellt", sagt der achtfache ATP- Sieger, "das schaut einfach schlecht aus, wenn ich so einen Dreck während der Ballwechsel daherrede. Es gibt keinen Grund, sich auf dem Court so zu benehmen." Und Nachsatz: "Damit will ich meine Fans nicht mehr belästigen."

Peter Moizi (in Paris), Kronen Zeitung