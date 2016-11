Dominic Thiem - der Star verlässt das Kinderzimmer

Thiem bestreitet am Donnerstag (ab 21 Uhr live in ORF Sport plus) bereits seine 82. (!) Partie in dieser Saison. "So viele Matches in einem Jahr sind natürlich Neuland für mich", gibt der Niederösterreicher zu, "aber daran müssen sich mein Geist und Körper gewöhnen. Gegen Raonic muss ich jedenfalls von Anfang an voll da sein, noch einmal alles rausholen."

Foto: AFP and licensors

Die späte Spielansetzung taugt ihm. "Ich hab jetzt zweimal am Nachmittag gespielt, am Abend ist sicher wieder eine andere Stimmung in der Halle."

"Der Millionär im Kinderzimmer"

Papa Wolfgang und Mama Karin reisten mit ihrem Sohn nach London, nach dem Masters wird sich im Familienleben einiges ändern. Dominic zieht mit 23 Jahren aus seinem alten Kinderzimmer aus, übersiedelt in seine erste eigene Wohnung in der Nähe der Südstadt. Für die britische Yellow Press jedenfalls eine große Story nach dem Motto "Ein Millionär, der noch immer im Kinderzimmer schläft".

Doch auch mit seinen bisherigen 4,112 Millionen Euro Brutto- Preisgeld ist Dominic im Klub der Masters- Starter quasi ein armer Schlucker (siehe Statistik unten). Titelverteidiger Novak Djokovic verdiente bisher über 95 Millionen Euro, der Weltranglisten- Erste Andy Murray knapp 50 Millionen. Dominic: "Das Geld war für mich beim Tennis nie ein Anreiz."

Karriere- Preisgeld:

Novak Djokovic (Ser/29 Jahre) 95,256 Mio. €

Andy Murray (Gb/29) 48,405 Mio. €

Stan Wawrinka (Sz/31) 24,233 Mio. €

Marin Cilic (Kro/28) 14,621 Mio. €

Kei Nishikori (Jp/26) 13,881 Mio. €

Milos Raonic (Kan/25) 11,736 Mio. €

Gaël Monfils (Fra/30) 11,029 Mio. €

Dominic Thiem (23) 4,112 Mio. €