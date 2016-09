Dobernig zu 2 Jahren teilbedingter Haft verurteilt

Der ehemalige freiheitliche Landesrat Harald Dobernig ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt im Untreue- Prozess in der Causa Birnbacher zu zwei Jahren Haft - acht Monate davon unbedingt - verurteilt worden. Der Vorsitzende des Schöffensenats, Richter Christian Liebhauser- Karl, fällte einen Schuldspruch wegen des Verbrechens der Untreue.