Djokovic- Trainer Andre Agassi aus Paris abgereist

Im möglichen Viertelfinale gegen Dominic Thiem wäre Agassi also nicht in der Box des Serben. Agassi ist ja für eine weitere Zusammenarbeit mit Djokovic offen, wohl aber nur für die Grand- Slam- Turniere. Für einen Fulltime- Job hat der in Las Vegas mit seiner Frau Steffi Graf und seinen beiden Kindern lebende Agassi aber aktuell keine Zeit.

Djokovic überlässt die Entscheidung völlig dem achtfachen Grand- Slam- Sieger aus den USA und kündigte an, dass er dennoch täglich in Kontakt mit Agassi bleiben werde. Klar sei aber, dass er für die Zukunft einen festen Trainer brauche. Agassi werde versuchen, bei den Grand- Slam- Turnieren dabei zu sein. "Aber natürlich sind wir uns beide komplett darüber einig, dass ich jemanden für die tägliche Arbeit brauche", sagte der Titelverteidiger.

Federer gibt Comeback in Stuttgart

Inzwischen wurde bekannt, dass Australian- Open- Sieger Roger Federer sein Comeback auf der Tour beim Rasenturnier in Stuttgart (ab 14. Juni) geben wird. Der Schweizer, der die komplette Sandplatz- Saison ausgelassen hat, beendet damit eine zehnwöchige Pause. Federer hat sich ganz auf die bevorstehenden Rasen- Saison mit dem Höhepunkt Wimbledon konzentriert. Der österreichische Turnierdirektor Edwin Weindorfer teilte die Neuigkeiten am Samstag mit, Federer wird danach auch in Halle antreten.