Djokovic müht sich ins Shanghai- Halbfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic ist am Freitag mühevoll ins Halbfinale des Masters- 1000- Turniers in Shanghai eingezogen. Der Weltranglisten- Erste bezwang den Deutschen Mischa Zverev nach 2:20 Stunden 3:6, 7:6(4), 6:3. Djokovic spielt um seinen vierten Titel in Shanghai - nach der Papierform läuft es auf ein Finale gegen Andy Murray hinaus. Der Brite besiegte David Goffin (BEL) 6:2, 6:2.