Djokovic lässt Ersatzmann Goffin keine Chance

Starker Auftritt von Novak Djokovic bei den mit 7,5 Millionen Dollar dotierten ATP- Finals in London! Der als Nummer zwei gesetzt Serbe fertigte in der Thiem- Gruppe "Ivan Lendl" den für Gael Monfils eingesprungenen Ersatzmann David Goffin in nur 69 Minuten mit 6:1 und 6:2 ab. Djokovic hatte sich schon zuvor den Einzug ins Halbfinale gesichert.