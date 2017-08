Diesmal liefert der Kanzler kalte Getränke

Der nächste Tag mit Rekordhitze in Wien, 32 Grad, der Asphalt auf den Innenstadt- Straßen scheint zu glühen. Direkt vor dem Kanzleramt auf dem Ballhausplatz arbeitet ein Bautrupp an der neuen Straßenführung und an den neuen Gehsteigen - der Bundeskanzler sieht zu Mittag von seinem Fenster die Arbeiten.