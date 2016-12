Dieser Schweizer soll Rapid wieder jubeln lassen!

Die Würfel dürften gefallen sein! Rapid ist laut Insidern auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden: Der Schweizer Fredy Bickel soll Grün- Weiß wieder auf die Erfolgsspur bringen. Der 51- Jährige war bis September Sportchef bei Young Boys Bern, hatte in dieser Funktion Adi Hütter als Trainer in die Schweiz gelotst. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom zuletzt so erlösenden 1:0- Sieg gegen St. Pölten.