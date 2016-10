Dieser Mann ist dank YouTube im Buch der Rekorde

Ein im Internet gefeierter Klamauk- Song aus Japan über einen fiktiven Ananas- Apfel- Stift hat es ins Guinness- Buch geschafft. Gekleidet in schrill- goldener Loungewear erhielt der japanische Künstler Piko Taro in Tokio für sein 45- Sekunden- Lied "Pen Pineapple Apple Pen" ein Zertifikat als kürzester Song, der es in die US- Hitparade geschafft hat, so die Nachrichtenagentur Kyodo.