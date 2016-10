Dieser Hund hat riesige Höhenangst auf Glasbrücke

Für viele sind Glasbrücken, wie zum Beispiel jene in den chinesischen Zhangjiajie- Bergen, ein reizvoller Adrenalinkick. In schwindelerregender Höhe über lediglich ein paar Zentimeter dicke Platten zu marschieren, ist aber bei Weitem nicht jedermanns Sache. Und so kämpfen sich tagtäglich so einige Touristen angsterfüllt über den gläsernen Weg. Dass aber nicht nur Menschen der durchsichtigen Brücke nicht trauen, zeigt ein Video von einem offensichtlich unter Höhenangst leidenden Hund.