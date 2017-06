Dieser Badeanzug ist eine "haarige Sache"

Und es wird noch besser: Das Modell mit dem einprägsamen Namen "Make the pool boy say WTF" (dt.: "Lass den Poolburschen WTF sagen") ist gerade im Ausverkauf. Statt den ursprünglichen 59,95 US- Dollar kostet der Badeanzug der Marke "Beloved" jetzt nur noch 44,95 Dollar (etwa 40 Euro).

Wer traut sich? Foto: instagram.com/belovedshirts

Nachfrage riesengroß

Schenkt man den unzähligen Kommentaren auf Instagram, Facebook und Twitter Glauben, dann ist die Nachfrage nach dem etwas anderen Badeanzug riesengroß. Viele Nutzer dieser sozialen Netzwerke schrieben, sie bräuchten das haarige Modell in ihrem Leben. Andere verlinkten ihre Freunde. "Das wäre perfekt für den Junggesellinnenabschied", kommentierte jemand. Den Badeanzug gibt es übrigens in unterschiedlichen Hautfarben und in den Größen XS bis XL.

-

Meerjungfrauen-

Pizza-

Männer-

Pizza-

Hotdog-

Donut-

Hausschuhe, die aussehen wie Brot - damit fühlt man sich erst richtig zu Hause. Foto: instagram.com/beloved

Nur für Mutige

Wer es lieber sportlich mag, dem sei geholfen: Auf der Website gibt es einen ähnlich witzigen BadeanzugDamit aber nicht genug: Bekannt für seine verrückten Designs bietet der Hersteller auchundBadeanzüge an. Generell scheint Essen bei "Beloved" in Mode zu sein, denn, Frauenkleidung und sogar Schuhe mitoderPrint gibt es haufenweise.

Für alle, die über sich selbst lachen können und Mode mit Humor nehmen, haben wir übrigens einen Tipp: Zurzeit läuft ein Gewinnspiel auf der "Beloved"- Instagramseite (siehe Post unten), bei dem das Trend- Teil verlost wird.