Diesel- Gipfel: Nachbesserung für 5 Mio. Fahrzeuge

Es handle sich um Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und teilweise Euro 6. Ziel sei eine durchschnittliche Stickoxid- Reduzierung bei nachgerüsteten Fahrzeugen um 25 bis 30 Prozent. Studien zeigten, dass damit die Schadstoffbelastung mindestens genauso stark reduziert werden könne wie durch Fahrverbote, hieß es beim VDA.

Angeboten werden die Nachrüstrungen von BMW, Daimler, Opel und Volkswagen. Für die Halter würden keine Kosten entstehen. Die Aktion soll auch keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben.

Test zeigt Wirksamkeit von Updates

Wie effektiv eine solche Nachrüstung sein kann, hat kürzlich das Magazin Auto Motor und Sport gezeigt. Ein Mercedes V 250 d mit SCR- Katalysator wurde nach mehr als 100.000 im Dauertest gefahrenen Kilometern mit neuer Software ausgestattet und stieß anschließend nur noch 92 mg NOx pro Kilometer aus. Bei einer zuvor getesteten V- Klasse ohne Update lag der NOx- Ausstoß bei 506 mg pro Kilometer. Damit hat das Update beim Testwagen den NOx- Ausstoß um 82 Prozent gesenkt! Weder Diesel- noch Harnstoff- Verbrauch stiegen signifikant.

BMW kündigte eine "Umweltprämie" von bis zu 2.000 Euro für Kunden mit einem Dieselfahrzeug mit Euro- 4-Abgasnorm oder älter an. Bedingung ist demnach der Erwerb eines BMW- Elektroautos i3, eines Plug- in- Hybrids oder eines Dieselwagens mit der Euro 6- Norm. Die Aktion soll bis Ende 2017 laufen.

Es wird weiter verhandelt

Eine abschließende Einigung ist beim Dieselgipfel nach Angaben eines Insiders jedoch noch n nicht erzielt worden. Die Verhandlungen seien noch im Gange. "Industrie und Politik diskutieren gerade in getrennten Gruppen. Es gibt noch kein abgestimmtes Papier." Es seien noch viele Fragen offen.

Vor dem Treffen in Berlin hatte die Politik mehr Bewegung bei den Herstellern gefordert. "Die Automobilindustrie ist sich bewusst, dass sie erheblich an Vertrauen verloren hat", räumte der Verband ein. BMW, Daimler und VW wollen sich an einem geplanten Fonds des Bundes für umweltfreundliche Mobilität in Städten beteiligen.