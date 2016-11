Diese zwei Heldinnen retteten den Chauffeur

Es waren dramatische Szenen, die sich am Freitag in der Thaliastraße im Wiener Bezirk Ottakring abgespielt haben. Ein 57 Jahre alter Straßenbahnfahrer der Linie 46 erlitt während der Fahrt einen Herzinfarkt und verlor das Bewusstsein. Der Zufall wollte es offenbar, dass sich just zu diesem Zeitpunkt eine 25- jährige Krankenschwester und deren Kollegin im hinteren Teil des Zuges befand. Gemeinsam mit weiteren Öffi- Nutzern brachten sie den Bim- Fahrer ins Freie. Zwei Polizisten waren Augenblicke später mit einem Defibrillator zur Stelle.