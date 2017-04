Diese "Ösi"- Traumtore lassen Deutschland jubeln!

Deutschlands Bundesliga spricht "österreichisch"! Gleich zwei der Top- 5-Treffer dieser Bundesliga- Runde sind "Made in Austria"! Und zwar durfte der Ex- Austrianer Markus Suttner über seinen 3:2- Siegestreffer für Ingolstadt gegen Duisburg jubeln. Sein Traumfreistoß war wunderbar über die Mauer gezirkelt und wurde in die schönsten Fünf gewählt. Und natürlich hat es Guido Burgstaller mit einem seiner zwei Treffer in die Top- Auswahl geschafft (siehe Video oben).