Diese Brücke verbindet die EU und Brasilien

Seit 2011 verbindet die erste Grenzbrücke Südamerika und die Europäischen Union - wegen bürokratischer Fragen ist sie aber erst am Samstag eröffnet und freigegeben worden. Das 378 Meter, von Stahlseilen gehaltene Bauwerk, verbindet Oiapoque im brasilianischen Bundesstaat Amapa mit Saint- Georges in Französisch- Guyana, das zu Frankreich und damit zur Europäischen Union gehört. In dem Überseedepartement liegt auch der europäische Weltraumbahnhof Kourou.