Diebstahl und Erpressung: Bursche (17) gefasst

Der Pensionist hatte den obdachlosen Rumänen über dessen Freund kennengelernt. In weiterer Folge bildeten die beiden eine Art Symbiose, der 17- Jährige half dem 71- Jährigen im Haushalt, dafür durfte er ab und zu bei dem Mann übernachten, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Auch am 19. Juni fragte der Jugendliche per SMS, ob er einen Schlafplatz haben könne, da er in seiner Unterkunft, in der er sonst nächtigt, fünf Euro bezahlen muss. Der Pensionist stimmte zu und ließ den 17- Jährigen in seine Wohnung in der Egger- Lienz- Gasse. Noch in der Nacht auf Dienstag wurde er von lauten Geräuschen geweckt und bemerkte, dass sowohl der 17- Jährige, als auch Bargeld, Handy und eine Armbanduhr weg waren.

Polizei bei Übergabe vor Ort

Bereits wenige Stunden später soll der Rumäne den Mann kontaktiert und für die Rückgabe der gestohlenen Gegenstände 300 Euro verlangt haben, ansonsten werde er sie vernichten, gab der Pensionist an. Am Mittwoch um 10 Uhr erstattete er Anzeige, die Polizei überwachte daraufhin die abgesprochene Übergabe eine Stunde später bei einer Bushaltestelle in der Hohenbergstraße. "Der 17- Jährige und ein 25 Jahre alter Landsmann wurden festgenommen", sagte Eidenberger.

"Weil ich blöd war"

Während der Komplize nichts mit der Tat zu tun gehabt haben will, gestand der 17- jährige Jugendliche in seiner Einvernahme den Diebstahl. Die Gegenstände hätte er mitgenommen, "weil ich blöd war", gab er zu Protokoll. Die versuchte Erpressung bestritt er, vielmehr sei er vom Pensionisten kontaktiert worden. Außerdem gab er an, dass der 71- Jährige von ihm auch sexuelle Handlungen gefordert haben soll, zu diesen sei es aber nie gekommen. Die Staatsanwaltschaft verfügte am Donnerstag Anzeige auf freiem Fuß über die beiden Rumänen.