Diebe knacken mit Baggerarm Juwelierauslage

Mit einem wahrlich nicht alltäglichen "Werkzeug" haben sich Diebe in der Nacht auf Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Schmuckgeschäft im oberösterreichischen Leonding verschafft. So rammten die Kriminellen mit dem Arm eines Baggers die Auslage des Juweliergeschäfts und machten sich danach mit Beute in bis dato unbekannter Höhe aus dem Staub.