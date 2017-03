Die US- Polizei hat den "Joker" geschnappt

Was Batman nicht geschafft hat, ist nun offenbar der US- Polizei gelungen. Wie das Büro des Sheriffs von Winchester im Bundesstaat Virginia berichtete, wurde am Freitag der "Joker" geschnappt - präziser ausgedrückt ein Mann, der geschminkt und gekleidet wie der Film- Bösewicht eine Straße entlangspazierte. Verbrochen hat der 31- Jährige nichts, trotzdem drohen ihm fünf Jahre Haft.