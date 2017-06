"Die Türen nicht öffnen, auch wenn sie sterben!"

Schon um sieben Uhr Früh bildet sich vor dem Gericht von Kecskemet (Ungarn) eine Warteschlange. Der Gerichtssaal für den Massenmord- Prozess fasst nur 69 Zuschauer, und da will keiner draußen bleiben.

Witwe wollte Chef der Schlepperbande in die Augen sehen

Einer der ersten ist Nahed Alaskar (34, im Bild oben), deren Mann in dem Kühl- Lastwagen gestorben ist. Sie ist aus Wien hierher gekommen und will, wie sie im "Krone"- Interview erklärte , jenem mutmaßlichen Chef der Schlepperbande in die Augen sehen, den sie Ende August 2015 telefonisch um einen Hinweis auf das Schicksal ihres Mannes anflehte. Doch Samsooryamal Lahoo gab sich ahnungslos. Dabei wusste er, dass Hassan Al- Damen, ein 37- jähriger Universitäts- Dozent aus Damaskus, längst tot war.

Ins Gericht nach Kecskemet sind hauptsächlich ausländische Reporter gekommen. Den ungarischen Medien ist der Prozess um den Tod der 71 Flüchtlinge keine große Schlagzeile wert. Der Auftritt der englischen Schauspielerin Keira Knightley vor wenigen Tagen in der Stadt war da schon etwas anderes. Dabei gilt das Drama bei Parndorf (Bgld.), wo die Leichen gefunden wurden, als Trendumkehr in der europäischen Flüchtlingspolitik.

In der 100.000- Einwohner- Stadt, 90 Kilometer südlich von Budapest, wird verhandelt, weil hier jener Kühlwagen gekauft worden ist, in dem die Flüchtlinge erstickten. Und im Gerichtsbezirk, der bis zur serbischen Grenze reicht, bestiegen die 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder auch das todbringende Gefährt.

Angeklagte bleiben mit Handschellen gefesselt

Gegen 8.30 Uhr werden neun Angeklagte in den historischen Verhandlungssaal mit den großen Kronleuchtern geführt. In Handschellen, die ihnen auch nach dem Beginn des Prozesses nicht abgenommen werden. Im Gegenteil, an diesen Fesseln hängen starke Lederbänder, die das maskierte Wachpersonal nicht aus der Hand lässt. Die Bande zählt zum organisierten Verbrechen und gilt als gefährlich.

Gleich zu Beginn sorgt der Hauptangeklagte für einen weiteren Eklat: Er würde seinen Paschtu- Dolmetsch nicht verstehen, zetert er los und blockiert die weitere Verhandlung. Richter Janos Jadi beruhigt: "Langsam, jetzt kommt einmal die Anklage." Da dann fleht er fast: "Ich möchte ein Geständnis ablegen." Kein Wunder: Ihm droht wegen 71- fachen Mordes lebenslange Haft. Der Umstand, dass vier seiner Opfer unter 14 waren, gilt nach ungarischem Gesetz als strafverschärfend.

Staatsanwalt Gabor Schmidt blendet dann in das Frühjahr 2015 zurück. Damals waren die Grenzen noch geschlossen, der Strom der Flüchtlinge - vor allem aus Syrien - schwoll stetig an. Es klingt zynisch, aber den Schleppern gingen fast die Fahrzeuge aus.

Schlepperchef kam selbst als Flüchtling nach Ungarn

Jene Bande, mit dem Afghanen Samsooryamal Lahoo an der Spitze , hatte in Ungarn ihren Sitz. Lahoo war im Jahr 2013 nach Budapest gekommen - als Flüchtling. Der Schutzstatus wurde ihm zuerkannt, den er ausnutzte, um seine kriminellen Geschäfte abzuwickeln. Die Vorgangsweise war immer gleich: Die Flüchtlinge wurden über die Balkan- Route aus der Türkei über Griechenland nach Serbien gebracht. Komplizen, von denen nur der Spitzname "Amin" und "Kairo" bekannt ist, sorgten für den illegalen Grenzübertritt. In einem Wald bei Szeged war Treffpunkt.

Hier warteten die Schlepper um Lahoo mit Transportfahrzeugen unterschiedlichster Bauart. Zuerst waren es normale Kastenwagen, einmal auch ein Lastwagen, dessen Laderaum mit einer Plane bedeckt war.

Transport endete im totalen Chaos

Auf diesem versuchten die Schlepper nicht weniger als 95 Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Doch die Planen wurden aufgeschnitten, der Transport endete im Chaos. Um Derartiges in Zukunft zu verhindern, wurde bei einem Gebrauchtwagenhändler in Kecskemet um umgerechnet 7000 Euro jener Volvo- Kühlwagen gekauft, der für die Flüchtlinge zur tödlichen Falle werden sollte. Am 26. August kurz vor fünf Uhr rüh begann für die 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder die Fahrt. Wie Abhörprotokolle der Polizei belegen, waren schon nach 40 Minuten für den Fahrer, den Bulgaren Stoyanov Ivaylo (26), Klopfgeräusche zu hören.

Die Flüchtlinge riefen um Hilfe. Ivaylo meldete dies den Komplizen in den Begleitfahrzeugen. Und bat, die Türen öffnen zu dürfen. Doch Samsooryamal Lahoo verbat dies ausdrücklich mit hysterischem Gekreische: "Türen nicht öffen, auch wenn sie sterben sollten." Zusatz: "Und wenn alle tot sind, leg sie in einem Wald in Deutschland ab."

Wie Gerichtsmediziner später feststellten, dürfte für die meisten der Todeskampf zwei Stunden gedauert und etwa in der Nähe von Budapest zu Ende gewesen sein. Die stärksten Männer lebten drei Stunden bis kurz vor der Grenze. Deshalb fasst der Staatsanwalt zusammen: "Es war für die Opfer ein grausamer, qualvoller und langsamer Tod."

Fortsetzung folgt am Donnerstag mit ersten Einvernahmen.

