"Die SPÖ ist schon fast draußen - wählt mich!"

Pilz geht in seinem am Donnerstag veröffentlichten Facebook- Eintrag mit der SPÖ scharf ins Gericht. So sei sie kein Gegengewicht mehr zur ÖVP und FPÖ. "Ich verstehe bis heute nicht, warum die SPÖ Strache Angebote macht - und nicht dessen Wählern. Nur wer die Protestwähler gewinnt und die Nichtwähler wieder zurück ins Wählen bringt, kann verhindern, dass Österreich nach rechts an den Visegrad- Rand Europas abrutscht", so Pilz.

"Ich habe den Haider gewählt. Aber diesmal wähle ich Sie!"

SPÖ und Grüne würden ihm zufolge dieses Gegengewicht nicht schaffen. "Daher haben wir unsere Liste gegründet, nur wir können es schaffen." Dass seine Liste immer mehr Anklang finde, habe er zum Beispiel bei einem Ausflug nach Klagenfurt gemerkt. Ein Bürger habe zu ihm gesagt: "Ich habe den Haider gewählt. Aber diesmal wähle ich Sie." Laut Pilz erreiche seine Liste Wähler, die sich längst von der SPÖ abgewandt und nie für die Grüne interessiert haben.

Rotes Chaos: "Pilz kann stärker am linken Rand der SPÖ knabbern"

Dass Pilz von allen politischen Mitbewerbern am meisten vom roten Chaos profitieren könnte, diese Möglichkeit hatte der Kommunikationsberater Thomas Hofer bereits am Mittwoch im krone.at- Livetalk in Betracht gezogen. "Pilz hat sicher Chancen, noch stärker am linken Rand der SPÖ zu knabbern", so Hofer im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller im "Krone"- Newsroom.

In Umfragen bei fünf bis sechs Prozent

In den aktuellen Umfragen liegt die Liste Pilz derzeit zwischen fünf und sechs Prozent und würde damit den Einzug ins Parlament schaffen. Und Pilz' Werte in der Kanzlerfrage? Hier schlägt er laut Umfrage etwa mit vier Prozent deutlich seine grüne Ex- Parteikollegin Ulrike Lunacek sowie NEOS- Chef Matthias Strolz, die es ex aequo auf zwei Prozent schaffen.

Kanzler über Tal Silberstein: "Ein politischer Fehler"

Unterdessen hat sich Bundeskanzler Christian Kern am Mittwoch erstmals zur Verhaftung von Tal Silberstein geäußert - wie so oft in einem Facebook- Video . Der SPÖ- Chef räumte ein, dass es ein politischer Fehler gewesen sei, sich nicht früher von seinem israelischen Berater zu trennen. Gleichzeitig ging Kern in den Angriff über und attackierte die ÖVP.

