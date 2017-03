"Die Sperre schmerzt" - Kartoffeln für Arnautovic

Gratulationen zur starken Leistung in diesem Geduldsspiel gegen Moldawien (Tore oben im Video) nahm er gern entgegen. "Ich wusste immer, dass wir gewinnen", sagte der 27- Jährige, der mit einem Assist zum 1:0- Führungstreffer von Marcel Sabitzer seinen Top- Auftritt krönte. "So wie wir gearbeitet haben, war es ein Schritt nach vorne. Wir haben diesmal alle ausgezeichnet harmoniert." Nachsatz: "Auch für mich persönlich war das sehr gut."

Foto: GEPA

Somit doppelt bitter, dass Arnautovic am 11. Juni gegen Irland gelb- gesperrt ist. Wegen eines Blackouts in der 28. Minute. "Ich wusste es gar nicht", sagte der Stoke- Legionär. "Ich hab es erst nach dem Spiel erfahren, dass ich in Dublin nicht dabei bin. Das ist schon schmerzhaft." Ebenso gesperrt ist Mittelfeld- Motor Stefan Ilsanker.

Clemens Zavarsky, Kronen Zeitung