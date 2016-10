Die Noten nach der Pleite: Wimmer der Schwächste!

Die "Krone"- Noten sorgen nach Länderspielen immer für Diskussionsstoff, haben Tradition. Diesmal sind sie natürlich besonders schlecht ausgefallen. Keeper Ramazan Özcan bekam als einziger Spieler einen "4er" = stark.

Özcan 4

An allen Gegentoren schuldlos, verhinderte weitere Treffer.

Klein 3

Solide Leistung, Assist beim 1:1. Offensiv nicht so gefährlich wie beim Spiel gegen Wales.

Dragovic 2

Vor sieben Jahren debütierte er in Belgrad mit einer starken Leistung. Diesmal viele Unsicherheiten.

Hinteregger 3

Versuchte den Abwehrhühnerhaufen in den Griff zu bekommen. Gelang ihm aber nicht immer.

Wimmer 1

Sorry, aber das war nicht der Tag des England- Legionärs. Bei allen drei Gegentoren dabei, auch sonst viele Unsicherheiten.

Baumgartlinger 3

Wie immer enormes Laufpensum. Auch ihm unterliefen Fehler, die man lange nicht gesehen hat.

Alaba 3

Es ist immer wieder das gleiche Lied. Er kann viel mehr, zeigt es aber auf der Mittelfeldposition nicht so richtig.

Sabitzer 3

Engagiert und bemüht. Mit seinem vierten Teamtor auch als Schütze in Erscheinung getreten.

Junuzovic 2

Der Bremen- Legionär wirkte nicht so dynamisch wie in der letzten EM- Quali.

Arnautovic 3

Einige gute Einzelaktionen, Pech im Abschluss.

Janko 3

Diesmal gelang ihm zumindest ein Treffer. Dennoch müsste von ihm ein bisschen mehr kommen.

Ilsanker 3

Solider Part im defensiven Mittelfeld.

Schöpf, Prödl 0

NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse 5 sehr stark, 4 stark, 3 Solide, 2 schwach, 1 Nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.