Die neue Klasseneinteilung im NÖ- Fußball

R egionalliga Ost (17 Vereine):

Horn, Mannsdorf, Ebreichsdorf, Amstetten, SG Traiskirchen, Admira Juniors, SKN St. Pölten Juniors, Bruck/L., Parndorf, Neusiedl, Karabakh, Vienna, Stadlau, Sportklub, Schwechat, Rapid Amateure, Austria Amateure.

1. Landesliga (16 Vereine):

Leobendorf, Retz, Krems, Stripfing, Kottingbrunn, Ardagger, Haitzendorf, Spratzern, Rohrendorf, Zwettl, Langenrohr, Gaflenz, Waidhofen/Thaya, St. Peter/Au, Scheiblingkirchen, Rohrbach.

2. Landesliga Ost (14 Vereine):

Brunn/Geb., Eggendorf, Vösendorf, Mannersdorf, Guntramsdorf, Bad Vöslau, Obergänserndorf, Mistelbach, Stockerau, Leopoldsdorf/Mfd., Wr. Neustadt Amateure, Wolkersdorf, Ortmann, Korneuburg.

2. Landesliga West (14 Vereine):

Würmla, Eggenburg, Ybbs, Kilb, Wieselburg, Seitenstetten, Amaliendorf, Sieghartskirchen, Schrems, Gmünd, Herzogenburg, Melk, Mauer- Öhling, Weißenkirchen.

Gebietsliga Süd/Südost (14 Vereine):

Marienthal, Breitenau/Schw., Trumau, Kirchschlag/BW, Wr. Neudorf, Kleinneusiedl, Gloggnitz, Katzelsdorf, Kaltenleutgeben, C. Baden, Eichkogel, Krumbach, Ebreichsdorf KM II, Leopoldsdorf/Wien.



Gebietsliga West (14 Vereine):

Wilhelmsburg, Purgstall, Euratsfeld, Oberndorf, Kematen, Ratzersdorf, St. Georgen/Stfd., Hainfeld, Rabenstein, Hofstetten, Oed/Z., Neuhofen/Y., Biberbach, Pressbaum.



Gebietsliga Nordwest/Waldviertel (14 Vereine):

Atzenbrugg/H., Schweiggers, Groß Gerungs, Röschitz, Grafenwörth, Gföhl, Altenwörth, Rehberg, Horn KM II, St. Martin, Langenlois, Hartl Haus Echsenbach, Vitis, SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest (14 Vereine):

Lassee, Prottes, Hohenau, Neusiedl, Langenlebarn, Laa/Th., Neudorf, Sierndorf, Gablitz, Absdorf, FC Klosterneuburg, Tulln, Bisamberg, Großenzersdorf.

1. Klasse Süd (14 Vereine):

Bad Fischau, Hirschwang, Grimmenstein, Aspang, Weissenbach, Wiesmath, Pitten, Kirchberg/Wechsel, Tribuswinkel, Winzendorf, SG Sollenau, Hochneukirchen, Bad Erlach, Leobersdorf.

1. Klasse Ost (16 Vereine):

Wienerwald, Hainburg, Himberg, Reisenberg, Göttlesbrunn, Breitenfurt, Sommerein, Schwadorf, Hof/L., Berg, Maria Lanzendorf, Wampersdorf, Fischamend, Perchtoldsdorf, Unterwaltersdorf, Haslau.

1. Klasse West (14 Vereine):

Grein, Gottsdorf, Petzenkirchen, Haag, St. Georgen/Y., Neustadtl, Amstetten KM II, Winklarn, Pöchlarn, Blindenmarkt, Waidhofen/Ybbs, Steinakirchen, SG Waldhausen- OÖ/Gloxwald, Wallsee.

1. Klasse West- Mitte (14 Vereine):

Lilienfeld, Loosdorf, Mank, Leonhofen, SC St. Pölten, Kapelln, Statzendorf, Pyhra, St. Veit, Karlstetten, Bischofstetten, Markersdorf, Gerersdorf, Schönfeld/T.

1. Klasse Waldviertel (14 Vereine):

Weitra, Raabs, Kautzen, Schwarzenau, Pfaffenschlag, Heidenreichstein, Litschau, Gastern, Nondorf, Kottes, Raxendorf, Dobersberg, Irnfritz, Rappottenstein.

1. Klasse Nordwest- Mitte (14 Vereine):

Zwentendorf, Traismauer, Hadersdorf, St. Bernhard/F., Weitersfeld, Gars, Kirchberg/Wagram, Großriedenthal, Hollenburg. Ruppersthal, Straning, Sitzenberg/R., Bergern, Heldenberg.

1. Klasse Nordwest (14 Vereine):

Enzersfeld, Spillern, Gaubitsch, Obritz, Ernstbrunn, Stronsdorf,Hausleiten, Wullersdorf, Muckendorf, Unterstinkenbrunn, Niederleis, St. Andrä/W. Stetten, Asparn/Z.



1. Klasse Nord (14 Vereine):

Kreuttal, Eckartsau, Poysdorf, Hausbrunn, Ladendorf, Hauskirchen, Bad Pirawarth, Großengersdorf, Marchegg, Kronberg, Ulrichskirchen, Poysbrunn, Spannberg, Haringsee.



2. Klasse Wechsel (13 Vereine):

Pottschach, Hochwolkersdorf, Neunkirchen, Zöbern, Schottwien, St. Egyden, Mönichkirchen, Puchberg, Willendorf, Natschbach/L., Grünbach, Schlöglmühl, Ternitz.

kein Aufstiegsrecht: Grünbach (Reservebefreiung und Befreiung der Eigenbauspielerregelung), Willendorf (Befreiung der Eigenbauspielerregelung).



2. Klasse Steinfeld (14 Vereine):

Lanzenkirchen, Felixdorf, Oed/W., HW Wr. Neustadt, Weikersdorf, Piesting, Admira Wr. Neustadt, Scheiblingkirchen KM II, Club 83 Wr.Neustadt, Lichtenwörth, Zillingdorf, Theresienfeld, Wöllersdorf, Pottendorf.



2. Klasse Triestingtal (14 Vereine):

Pfaffstätten, Berndorf, Schönau, Oberwaltersdorf, Sooss, Enzesfeld/H., ASV Baden, Pottenstein, Blumau, Klausen- L., Alland, Teesdorf, Günselsdorf, Traiskirchen KM II.

Kein Aufstiegsrecht: Alland (Befreiung der Eigenbauspielerregelung).



2. Klasse Ost- Mitte (14 Vereine):

Erlaa, Velm, Zwölfaxing, Mitterndorf, Achau, Laxenburg, Gumpoldskirchen, Ebergassing, Münchendorf, Moosbrunn, Lanzendorf, Hinterbrühl, Mödling SC, Siebenhirten/Wien.



2. Klasse Ost (14 Vereine):

Stixneusiedl, Hundsheim, Götzendorf Oranjezz, Wolfsthal, Sarasdorf, Margarethen, Rohrau, Höflein, Prellenkirchen, Edelstal, Petronell, Au/L., Wilfleinsdorf, Bruck/L. KM II.



2. Klasse Ybbstal (12 Vereine):

Opponitz, Ybbsitz, Hausmening, Aschbach, Allhartsberg, Sonntagberg, Lunz/See, Göstling, Hollenstein, Wolfsbach, Ertl, Strengberg.



2. Klasse Yspertal (12 Vereine):

Viehdorf, Nöchling, Yspertal, Maria Taferl, Münichreith, Leiben, Emmersdorf, Jauerling, Kleinpöchlarn, Pöggstall, Weiten, St. Oswald.



2. Klasse Alpenvorland (12 Vereine):

Gresten, Kienberg/G., Scheibbs, Neumarkt, Texingtal, Krummnussbaum, Ferschnitz, Kirchberg/Pielach, Frankenfels, Kirnberg, Erlauf, Sarling.



2. Klasse Traisental (14 Vereine):

Radlberg, Hafnerbach, Ober- Grafendorf FC, Traisen, Böheimkirchen, Pottenbrunn, Maria Anzbach, Türnitz, Altlengbach, St. Aegyd, Eichgraben, Hohenberg, Neulengbach, Harland.



2. Klasse Waldviertel- Thayatal (13 Vereine):

Thaya, Großsiegharts, Windigsteig, Allentsteig, Japons, Langau, Geras, Mallersbach, Göpfritz, Karlstein, Drosendorf, Brunn/Wild, St. Leonhard/HW.

Kein Aufstiegsrecht: Göpfritz, Brunn, St. Leonhard (alle Reservebefreiung).



2. Klasse Waldviertel- Süd (13 Vereine):

Kirchschlag/Waldv., Waldhausen/NÖ, Gutenbrunn, Hoheneich, Eibenstein, Arbesbach, Langschlag, Bad Großpertholz, Kirchberg/Walde, SG Brand/Nagelberg, SG Ottenschlag/Sallingberg, Groß Dietmanns, Martinsberg.



2. Klasse Wachau (14 Vereine):

Furth, Droß, Mautern, Albrechtsberg, Lengenfeld, Stein, Getzersdorf, Spitz, Arnsdorf, Lichtenau, Fels, Paudorf, ESV Krems, Senftenberg.

Kein Aufstiegsrecht: Paudorf, Senftenberg (beide Befreiung der Eigenbauspielerregelung).

2. Klasse Schmidatal/Pulkautal (16 Vereine):

mit Aufstieg in 1.NW- Mitte: Ziersdorf, Zellerndorf, Kühnring, Sitzendorf (2017/18/kein Aufstiegsrecht), Pulkau, Ravelsbach, Sigmundsherberg, Manhartsberg;

mit Aufstieg in 1. Nordwest: Nappersdorf, Guntersdorf, Hadres/M., Grabern, Eintracht Pulkautal, Eggendorf/Thale, Großkadolz, Haugsdorf.

Kein Aufstiegsrecht: Sitzendorf, Großkadolz (beide Reservebefreiung).



2. Klasse Donau (15 Vereine):

Langenzersdorf, Rust, Leitzersdorf, Großmugl, SG Tulbing/Königstetten, Rußbach, Stetteldorf, Zeiselmauer, Neuaigen, Purkersdorf, Großrußbach, Würnitz, Hagenbrunn, Göllersdorf, ATSV Hollabrunn.



2. Klasse Weinviertel- Nord (14 Vereine):

mit Aufstieg in 1. Nordwest: Altruppersdorf, Fallbach, Hanfthal, Wildendürnbach;

mit Aufstieg in 1. Nord: Großkrut, Wetzelsdorf,Herrnbaumgarten, Schrattenberg, Wilfersdorf, Altlichtenwarth, Drasenhofen, Eibesthal, Ottenthal, Kleinhadersdorf.



2. Klasse Weinviertel- Süd (16 Vereine):

Jedenspeigen, Auersthal, Zistersdorf, Ebenthal, Gaweinstal, Sulz, Großschweinbarth, Dürnkrut, Paasdorf/A., Schrick, Hohenruppersdorf, Kreuzstetten, Drösing, Niederabsdorf, Rabensburg, Ringelsdorf.

Kein Aufstiegsrecht: Kreuzstetten, Ringelsdorf (beide Reservebefreiung), Drösing (Befreiung der Eigenbauspielerregelung).



2. Klasse Marchfeld (15 Vereine):

Angern, Matzen, Deutsch Wagram, Orth, Strasshof, Obersiebenbrunn, Engelhartstetten, Breitensee, Markgrafneusiedl, Gänserndorf, Weikendorf, Gänserndorf- Süd, Ollersdorf, Großebersdorf, Obersdorf/P.

Kein Aufstiegsrecht: Gänserndorf Süd (Befreiung der Eigenbauspielerregelung).



3. Klasse Mistelbach (11 Vereine):

Schletz, Kleinharras, Kettlasbrunn, Siebenhirten/Weinv., Michelstetten, Hüttendorf, Pellendorf, Gnadendorf, Prinzendorf, Klement, Neuruppersdorf.



3. Klasse Hornerwald (9 Vereine):

Burgschleinitz, Roggendorf/K.J., Rastenfeld, Eisgarn, Pleißing/W., Krumau, Kleinmeiseldorf, Breiteneich, Pölla.