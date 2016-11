Die "frostige Teestunde" der First Ladies

Beim ersten Besuch der Trumps bei den Obamas am Donnerstag im Weißen Haus standen der 44. und der 45. Präsident der USA im Rampenlicht. Getroffen haben sich aber auch ihre beiden Frauen: Melania Trump und Michelle Obama. Das Weiße Haus hat am Freitag ein Foto vom Treffen der First Ladies im Yellow Oval Room, bei dem Tee getrunken wurde, publiziert.