Die feschesten Singles leben in Oberösterreich

Spieglein, Spieglein an der Wand, wo leben die schönsten Singles im ganzen Land? Geht es nach einer aktuellen Studie, gibt es darauf jetzt eine eindeutige Antwort: In Oberösterreich findet man die attraktivsten Alleinstehenden. Das Single- Mekka schlechthin ist aber dennoch Wien. Denn in puncto Nachtleben, Shopping- und Kulturangebot hat die Bundeshauptstadt die Nase vorn.