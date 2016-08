Die "Eislady" muss bald umziehen

Bislang fehlte es in Österreich an Einrichtungen, um psychisch kranke Straftäterinnen in der Haft ausreichend zu behandeln. Noch heuer soll das anders werden. Ein Trakt der Sonderanstalt Asten wird gerade für weibliche Insassen adaptiert. Bereits für Dezember ist die Übersiedelung von Estibaliz C. dorthin geplant. Ihre Anwälte Rudolf Mayer und Werner Tomanek begrüßen diese Maßnahme: "Denn dort kann unsere Klientin endlich umfassend therapiert werden."

Foto: Martin Jöchl

Nach wie vor strebt die "Eislady" ihre Überstellung in ein Gefängnis in ihrer Heimat Spanien an. Ihr mittlerweile vierjähriger Sohn lebt dort bei ihren Eltern. "Natürlich würde sie ihm gerne näher sein", so Mayer. Eine Verlegung wäre aber nur möglich, wenn die 38- Jährige als geheilt gilt.

Seit Monaten keine Familienbesuche mehr

Derzeit befindet sie sich übrigens in Linz, zu Untersuchungen bei Heidi Kastner. Die Psychiaterin hat einmal pro Jahr festzustellen, ob sich der seelische Zustand der Täterin verbessert. 2015 war der diesbezügliche Befund positiv ausgefallen. Estibaliz C. wurde eine verminderte Gefährlichkeit attestiert, weshalb ihr unbewachte Familienbesuche in einer Kuschelzelle gestattet wurden.

Foto: Martin Jöchl

Genutzt wurden diese Vergünstigungen jedoch noch nie. Seit Monaten gab es keine Visiten ihrer Mutter und ihres Sohnes mehr. Aus finanziellen Gründen. Und zwischen der "Eislady" und ihrem Gatten besteht ohnehin Eiszeit. Die Ehe der beiden besteht bloß noch auf Papier...