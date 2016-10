Die besten Videos zur großen US- Schlammschlacht

Offene Feindseligkeit und Untergriffe prägten das TV- Duell. Manch einer fragte sich da, ob Halloween heuer früher stattfindet und verglich Trump aufgrund seines durchdringenden Blickes mit den aus den "Halloween"- Filmen bekannten Serienmörder Micheal Myers.

Schlammschlacht

Andere verglichen die Debatte mit einem Wrestling- Kampf. Tatsächlich war Trump, selbst bekennender Fan des US- Spektakels, in der Vergangenheit mehrfach als Moderator unter anderem bei der "Wrestle Mania" tätig gewesen - was ihm jetzt in diversen GIFs zum Verhängnis wurde:

Sessel- Naheverhältnis

Für Lacher im Netz sorgte auch Trumps Naheverhältnis zu seinem Sessel während der Debatte, was gleich mehrere Photoshop- Künstler zu humorigen Manipulationen veranlasste:

"The Time of My Life"

Am Ende gaben sich die beiden Kandidaten dann aber doch versöhnlich. Vielleicht veranlasste das die Macher der niederländischen Website Luckytv.nl ja zu ihrer ganz speziellen Version des "Dirty Dancing"- Klassikers "(I've Had) The Time of My Life". In den Hauptrollen: Donald Trump und Hillary Clinton. Im Netz wurde der Clip inzwischen hunderttausendfach geteilt.

